2020 Yılı EFT ve Havale Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Mesai saati dışında gönderdiğiniz EFT işlemleri ilk mesai başladığı zaman karşı tarafın hesabına düşer. Havale işlemlerinde yapılan işlem anlık olarak gerçekleştiği için işlemlerinizi iptal edemezsiniz. EFT işlemleri ise mesai saati dışında yapıldıysa ödeme emirleri bölümünde yer alır. İnternet bankacılığından ya da mobil destek hattını arayarak vermiş olduğunuz EFT talimatını iptal edebilirsiniz. EFT işlemleri mesai saatinde yapıldıysa ve karşı tarafa henüz ulaşmadıysa yine müşteri hizmetlerini arayarak işlemi iptal edebilirsiniz.

Her bankanın havale ve EFT ücretleri kendi fiyat politikasına göre değişiklik gösterir. Her yıl bu fiyatlar güncel koşullar dikkate alınarak değişiklik gösterir. Sizler için ülkemizde faaliyet gösteren bankaların havale ve EFT ücretlerini araştırdık. Yazı dizimizin devamında bankaların havale ve EFT ücretlerini öğrenebilirsiniz. Bankalar genellikle çalışan maaşlı müşterilerinden havale ve EFT bedeli almaz. Bazı bankalar ise otomatik ödeme şartı ile havale ve EFT bedeli almaz.

2020 Akbank Havale ve EFT Ücreti Ne Kadar?

Akbank havale işlemini banka şubelerinden yapmak isterseniz ödemeniz gereken tutar 35 TL'dir. Akbank Direk kullanıyorsanız daha uygun fiyata havale ve EFT işlemleri yapabilirsiniz. Akbank Direk mobil ve internet bankacılığı üzerinden kullanalabilirsiniz. Akbank Direkt üzerinden yaptığınız havale işlemlerde 3 TL işlem bedeli ödemeniz gerekir. ATM üzerinden yapılan havale işlemlerinde 10 TL hizmet bedeli kesilir. EFT işlemini banka şubelerinden yapmak isterseniz 60 TL hizmet bedeli kesilir. Akbank direkt üzerinden yapılan EFT işlemlerinde 6 TL kesinti yapılır. ATM üzerinden yapılan EFT işlemlerinde 15 TL kesinti yapılır.

2020 Denizbank Havale ve EFT Ücreti Ne Kadar?

Denizbank havale işlemlerini şubeden yapmak isterseniz 35 TL, Mobil bankacılık üzerinden yapmak için 2 TL, ATM şubelerinden yapmak için 7 TL ödemelisiniz. Denizbank EFT işlemlerini şubeden yapmanın bedeli 55 TL, İnternet bankacılığı üzerinden yapmanın bedeli ise 5,5 TL'dir.

2020 Garanti Bankası Havale ve EFT Ücreti Ne Kadar?

Garanti Bankası EFT işlemlerinde, işlem başına ödeme alır. Mobil bankacılık üzerinden yapılan işlemlerde işlem başına 2,5 TL işlem bedeli kesilir. İnternet üzerinden tanımlayacağınız işlemlerde işlem başına 1 TL kesinti yapılır. Şubeler üzerinden yapılan para transferlerinde 60 TL transfer ücreti kesilir.

2020 İş Bankası Havale ve EFT Ücreti Ne Kadar?

İş Bankasından başka bir bankaya para aktarırken aktaracağınız paranın dışında bir miktar EFT giderleri için hesabınızda paranın bulunması gerekir. 2020 EFT ve havale ücretleri tercih edilen hizmet kanallarına göre değişiklik göstermektedir. İş Bankası şubelerini ziyaret ederek havale işlemini gerçekleştirmek isterseniz 35 TL transfer ücreti kesilir. İşlemlerinizi hesap üzerinden bir isme yapmak isterseniz 45 TL ödemeniz gerekir. İnternet şubesi üzerinden işlem yapacaksanız 3 TL, mobil şubeyi kullanmak isterseniz 2 TL kesinti yapılır. ATM üzerinden yapılan transferlerde 9 TL kesinti yapılır. Şube üzerinden hesaptan hesaba yapacağınız para transferlerinde 55 TL kesinti yapılır. Hesap üzerinden bir isme transfer yapmak isterseniz en az 55 TL en fazla 525 TL kesinti yapılır. İnternet bankacılığı için 5 TL, mobil bankacılıkta 6 TL kesinti yapılır.

2020 Ziraat Bankası Havale ve EFT Ücreti Ne Kadar?

Ziraat Bankası'ndan EFT yapmanın bedeli 7 TL'dir. Banka şubelerinde bu ücret transfer edilecek miktara göre değişir. Havale yapılması istenen ücret 250 TL ve üzeri ise ödenmesi gereken işlem tutarı 30 TL'dir. İnternet bankacılığı kullanarak işlem yaptınız zaman miktara bakılmaz. Yapılan işlem başına 2 TL ödeme kesilir. Mobil bankacılık ile yapılan havale işlemlerinde 1,75 TL kesinti yapılır.

2020 Vakıflar Bankası Havale ve EFT Ücreti Ne Kadar?

Vakıf Bankası üzerinden havale ve EFT işlemlerini farklı yollarla yapabilirsiniz. Şube ve çağrı merkezlerinden yapılan işlemlerde 50 TL kesinti yapılır. Hesaptan başka bir isme gönderilecekse bu durumda 45 TL kesinti yapılır. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız havale ve EFT işlemlerini daha ucuza yapabilirsiniz. Mobil bankacılıkta transfer ücreti 2,5 TL'dir. Transferi ATM üzerinden yapacaksanız transfer miktarı 50 TL ve üzeriyse 9 TL işlem bedeli kesilir.

EFT ve Havale Ücreti Almayan Bankalar

Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 30 banka var. Bu bankaların birçoğu müşterilerinin yaptığı para transferlerinde ( Havale-EFT) ödeme almamaktadır. Yani havale ve EFT işlemini ücretsiz yapmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren 30 banka içinde havale ve EFT ücreti almayan bankalar şunlardır:

1- ENPARA (Finansbank İnternet Bankacılığı ile işlem sağlanır)

2- Kuveyt Türk Bankası

3- Albaraka Türk Bankası

4- Fibabanka

5- Cepte TEB

Kaynak: https://www.uygunkrediler.com.tr/

