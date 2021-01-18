2020 yılında 365 bin kaza meydana geldi

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 15 bin 363 haber yansıdığı tespit edildi. Kaza haberleri bayram önceleri ve sonraları artış yaşarken, en çok yerel basında karşımıza çıktı.

Kurumun, trafik.gov.tr verilerinden elde ettiği bilgilere göre, trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2020 yılının da 365 bin 5 trafik kazası meydana geldiği belirlenirken, 2 bin 197 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kazalarda yararlanan kişi sayısı ise 228 bin 565 olarak kayıtlara geçti. Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu ise sürücü kaynaklı meydana gelirken, bu sebeple 156 bin 825 kaza olduğu açıklandı. Kazaya karışan araç cinslerine bakıldığında ise 122 bin 206 ile otomobil, 39 bin 469 motosiklet, 36 bin 907 kamyonet, 6 bin 145 ise motorlu bisiklet olarak gözlendi.