2020 yılında 82 milyon yolcu uçakla seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Korona virüs salgını tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Türkiye bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldı.

Aralık ayında uçak trafiği 77 bin oldu

DHMİ'nin paylaştığı 2020 yılının Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 41 bin 979, dış hatlarda 19 bin 955 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 77 bin 288 oldu. Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 2 milyon 956 bin 528, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 924 bin 772 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 4 milyon 883 bin 520 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise aynı ayda iç hatlarda 37 bin 623 ton, dış hatlarda 180 bin 980 ton olmak üzere toplam 218 bin 603 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı 2020 yılında 23 milyon yolcuya hizmet verdi

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda ise 2020 yılı Aralık ayında İstanbul Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 796, dış hatlarda 11 bin 147 olmak üzere toplamda 14 bin 943 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 399 bin 188, dış hatlarda 1 milyon 276 bin olmak üzere toplamda 1 milyon 675 bin 188 yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı'nda on iki aylık sürede ise 185 bin 642 uçak ve 23 milyon 409 bin 132 yolcu trafiği gerçekleşti.

50 milyon kişi iç hatları kullandı

2020 yılı 12 aylık verilere göre tüm havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 575 bin 262, dış hatlarda 280 bin 571 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 57 bin 247 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 49 milyon 621 bin 174, dış hat yolcu trafiğinin 31 milyon 986 bin 25 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 81 milyon 657 bin 70 olarak gerçekleşti.

2,5 milyon ton yük taşındı

On iki aylık dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise iç hatlarda 502 bin 265 ton, dış hatlarda 1 milyon 901 bin 694 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 403 bin 959 tona ulaştı.

Genel Havacılık rakamları da açıklandı

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2020 yılının on iki aylık döneminde 37 bin 428 uçak trafiği oldu. Atatürk ve İstanbul havalimanlarında aynı dönemde toplam 223 bin 70 uçak trafiği gerçekleşti.

Tuncer Cengiz