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2020-YKS tercihleri başladı

2020-YKS tercihleri başladı
2020-YKS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden, “ Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim” notuyla yaptığı paylaşımla 2020-YKS tercih işlemlerinin bugün başladığını ve tercihlerin 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında “ais.osym.gov.tr” sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini bildirdi.

Mevlüt Hasgül
 

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