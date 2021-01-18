İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020'de 66,5 milyar lira tasarruf sağlandı

2020'de 66,5 milyar lira tasarruf sağlandı
2020'de 66,5 milyar lira tasarruf sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık” ifadelerini kullandı.

2020 yılı bütçesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan açıklama geldi. Elvan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık” dedi.

“Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz” vurgusunda bulunana Elvan, “Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.
2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını \%3,5 olarak hedefliyoruz.

Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ali Canberk Özbuğutu

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.