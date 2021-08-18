2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası TRT'de

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda D Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Turnuvadaki müsabakalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

Milli Takım D Grubu'nda mücadele edecek

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu Romanya - Türkiye karşılaşması bu akşam saat 20.30'da canlı yayınla TRT Spor'da.

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

18 Ağustos Çarşamba

20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos Cuma

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos Pazar

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos Pazartesi

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos Salı

17.30 Hollanda-Türkiye