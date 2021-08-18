2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası TRT'de

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda D Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Turnuvadaki müsabakalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında sporseverlerle buluşacak.
Milli Takım D Grubu'nda mücadele edecek
Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.
Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu Romanya - Türkiye karşılaşması bu akşam saat 20.30'da canlı yayınla TRT Spor'da.
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
18 Ağustos Çarşamba
20.30 Romanya-Türkiye
20 Ağustos Cuma
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos Pazar
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos Pazartesi
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos Salı
17.30 Hollanda-Türkiye