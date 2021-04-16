2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu: Türkiye: 23 - Rusya: 35

Müsabakanın ilk yarısı Rusya'nın 12-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip Rusya Kadın Hentbol Milli Takımı müsabakayı 23-35 kazandı.
Salon: Aksaray Spor Salonu
Hakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich
Türkiye: Elif Sıla 5, Eda Nur 4, Neslihan 3, Sibel 3, Nurceren 3, Beyza 2, Merve 2, Bilgenur 1,
Rusya: Darya 7, Luliia 5, Anna 4, Polina 3, Ekaterina Ilina 3, Dariia 3, Antonina 2, Olga Shcherbak 3, Olga Fomina 2, Vladlena 1, Elizaveta 1, Ekaterina Zelenkova 1
İki dakika cezası alanlar: Elif Sıla, Bilgenur, Ümmügülsüm, Neslihan (Türkiye), Darya, Ksenia, Antonina (Rusya)
Yasin Can - Yavuz Akkan