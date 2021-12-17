“2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı” kutlama ve konser programı Ankara'da düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin'in katılımlarıyla gerçekleşen “2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı” kutlama ve konser programı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlendi. Programda konuşan YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus “Litvanya Meclis kararıyla 2021 yılında Litvanya Tatarları ve Tarih ve Kütür yılı ilan edilmesinden dolayı Litvanya2ya teşekkür ediyoruz. Bu adımın Litvanya ve Tatar toplumu için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizde başkanlık olarak Litvanya Tatarları yılı kapsamında hazırlanmış olan programları desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin diaspora kurumu olarak biz birçok çalışmayı yaparken aynı zamanda kardeş topluluklara yönelikte faaliyetler yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kutlama ve konser programı kapsamında Kırım Ailesi Okulu öğrencileri sahne aldı. Kırım Tatar Halk oyunları gösterileriyle program sona erdi.



Hidayet Türkyılmaz

