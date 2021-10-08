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2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu
2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğüne yönelik verdikleri "cesur" mücadele nedeniyle Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu - Tıkla İzle

2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu. 2021 yılının barış ödülü Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğüne yönelik verdikleri "cesur" mücadele nedeniyle Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi. Ressa ve Muratov, “demokrasi ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından dolayı” ödüle layık görüldü. Oslo'da bulunan Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Ressa ve Muratov, demokrasi ve basın özgürlüğünün giderek daha olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldığı bir dünyada bu ideali savunan tüm gazetecilerin temsilcileridir” ifadeleri yer aldı.

Filipinler'de 2012 yılında çevrimiçi haber sitesi Rappler'ı kuran Maria Ressa'nın “İfade özgürlüğünün korkusuz bir savunucusu olarak, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte rejiminin uyuşturucuya karşı verdiği tartışmalı mücadeleye odaklandığı” ve “ülkede gücün kötüye kullanılmasını, şiddet kullanımını ve artan otoriterliği ifşa etmek için ifade özgürlüğünü kullandığı” belirtildi. Rusya'da 1993 yılında yayın hayatına başlayan muhalif gazete Novaya Gazeta'nın Yazı İşleri Müdürü Dmitry Muratov'un ise “Cinayetlere ve tehditlere rağmen gazetenin bağımsız politikasından vazgeçmeyi reddederek, gazetecilerin haklarını sürekli savunduğu” ifade edildi.

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