2021 Nobel Edebiyat Ödülü Tanzanyalı yazar Gurnah'a verildi

Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi açıklandı. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü, Tanzanya'nın Zanzibar Adası'nda büyüyen ve 1960'lı yılların sonunda İngiltere'ye mülteci olarak gelen Abdulrazak Gurnah'a verildi. Gurnah, "körfez kültürleri ve kıtaları arasında sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini tavizsiz ve merhametli bir şekilde ele almasından dolayı” ödüle layık görüldü.

1948'de doğan Gurnah, emekliliğine kadar Canterbury Kent Üniversitesi'nde İngiliz ve postkolonyal edebiyat profesörü olarak görev yaptı. 1994 yılında yayınlanan 4. romanı “Cennet” ile dikkatleri üzerine çeken Gurnah'ın bugüne kadar 10 romanı ve bir dizi kısa öyküsü yayınlandı. Gurnah'ın 1990'larda Doğu Afrika'ya yaptığı bir araştırma gezisinden yola çıkarak yazdığı söz konusu roman, farklı dünyaların ve inanç sistemlerinin olduğu bir çağın gelişi ve hüzünlü bir aşk hikayesini anlatıyor. Eserlerinde genellikle mültecileri ve yaşadıkları sorunları ele alan Gurnah, anadili Swahili olmasına rağmen çalışmalarını İngilizce olarak kaleme alıyor.



