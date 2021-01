'2021 Türkiye'ye yatırım yılı olacak'

2021 için 5 banka bir yatırım fonuyla anlaşma sağladığını açıklayan A&S Yatırım Holding, Türkiye için 220 milyon dolarlık yatırım kredisi çıkardı. 2021 yılı içinde 3 sektöre yatırım yapacak olan A&S Yatırım Holding, bilişim IT, sağlık, gayrimenkul-inşaat sektörlerine toplamda 1 milyar 700 milyon TL yatırım yaparak katma değer sağlayacak.

Birçok projeye imza atan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 2021'de Türkiye'ye 1 milyar 700 milyon TL yatırım getireceğini açıkladı. Yeni projeler hakkında bilgi veren Akkuş, “Global Mask markası için 2021'de bayilikler kanalıyla yurt geneline yayılmayı hedefliyoruz. 2021'in ilk aylarında 1 milyar TL'lik yatırımla medikal malzemede plastik hammadde üretim tesisi açacağız. E-ticaret alanında da yatırım yapacağız. Bu yatırımın bedeli ise 20 milyon TL olacak. Bilişim- IT, e-spor, sağlık merkezi, inşaat sektörüne 700 milyon TL ayırmış olup 2021'de toplam 1 milyar 700 milyon TL'lik yatırımı Türkiye'ye getireceğiz” şeklinde konuştu.

“NATO'nun resmi maske tedarikçisi olduk”

Yazılan kötü senaryolara rağmen 2020'yi yatırım yılı olarak değerlendiren Akkuş, “Ülkemizin siyasi ve ekonomik gücüne inanarak bu süreci az hasarla atlatacağımıza her zaman inandık. Global Mask adında Türkiye'nin en büyük maske üretim tesisini Hadımköy'de açtık. Global Gloves markasıyla eldiven üretimini üstlendik. Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzeme alanında ilk yatırımı biz gerçekleştirdik. NATO'nun resmi maske tedarikçisi olduk. Ülkemizi gururlandıracak birçok ilke imza attık. A&S Yatırım Holding olarak 2020'de farklı alanlarda birçok ilki gerçekleştirdik. Ülkemizin yarınlarına inanarak gelecek vaat eden alanlarda, katma değer üreteceğiz ve gençler için çok sayıda proje ile genç istihdam sağlayacağız. Global Mask ile yurt içi ve yurtdışına bayilikler kanalıyla yaygınlaşacağız” dedi.

Verilen bilgiye göre holding, 2021'in ilk aylarında Sakarya'da plastik hammadde üretim tesisini hayata geçirecek, ekolojik villalarla sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayacak. Bunların yanındae-ticaret sitesi ve anti-aging merkezi açacak. Sakarya'daki tesisin yatırım değeri 1 milyon TL iken, e-ticaret sitesinin yatırım değeri ise 20 milyon TL olacak. Alanında ünlü 25 ismin dükkanı e-ticaret platformunda yer alacak. Bu platform MENA, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da aktif olacak.

Ekolojik villalarla sağlıklı bir yaşam sunulacak

Holdingin, İstanbul ve İzmir'de hayata geçireceği ekolojik villalarla sağlıklı bir yaşam sunacağı, 12 şiddetinde depreme dayanıklı olarak hayata geçecek bu proje ile şehrin karmaşasından uzak doğal bir yaşam sunacağı belirtildi. Kendi kendine yetebilen bu villalarda insanlar hayvan besleyip, kendi sebze ve meyvesini yetiştirebilecek. Projenin yatırım bedeli ise 500 milyon TL olarak açıklandı.

“Sakarya'da plastik hammadde üretim tesisi açacak”

Eldivenin Malezya ve Tayvan'dan ithal edildiğini aktaran Akkuş, eldiven üretiminin gündemlerinde yer almadığını, piyasanın buna ihtiyacı olduğunu fark edince bu alana yöneldiklerinin altını çiziyor. Sakarya'da 1 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirecekleri fabrika hakkında Akkuş, “Maske yapan ekibimiz 3 ay boyunca eldiven için çalıştı. Tüm dünyanın buna ihtiyacı vardı. Şu anda talep oldukça yüksek. Tek sorunumuz ham madde. Talep bu denli yoğun olduğundan hammadde işine girecek, hammadde için yurtdışına ithal edilen paranın ülkemizde kalmasına öncülük edeceğiz, Türk mühendislerimizin ürettiği yüzde 100 yerli makinelerle plastik hammaddesi üretecek olup, tesisi de Sakarya'da kuracağız” açıklamasında bulundu.

E-ticaret sitesinde 25 ünlü ismin dükkanı yer alacak

Holding'in 2021'in Şubat sonunda açmayı planladığı e-ticaret sitesi 20 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçecek. Alanında ünlü 25 oyuncu ve modacının dükkanının yer alacağı platform ünlü e-ticaret platformları gibi alternatif bir pazar yeri olma özelliği taşıyıp, lüks AVM konseptinde tasarlanacak. Yapısal yönden Türkiye'de ilklerden biri olma özelliği gösteren platform için Hadımköy'de online alışverişin depolama merkezi kuruldu. Proje hakkında Akkuş, “Pandemiyle birlikte 8 milyar insan bir arada yaşayacak. Dünya ekonomisi artık dijital ağırlıklı büyüyecek, iş görüşmeleri, pazarlıklar, ürün tanıtımları, hatta ürünlerin kendileri bile dijital ortamda geliştirilecek. Dijitalleşmeye yatırım yapanlar, yeni ortama da daha çabuk ayak uyduracaklar. Biz de bu alanda yatırımlarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu platform için 25 ünlü isimle anlaşma sağladık. Online alışverişte en çok tercih edilen mecra olmayı hedefliyoruz” dedi.

Web sitesinin aktif olacağı bölgeler hakkında bilgi veren Akkuş, MENA, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar gibi bölgeler olduğunu belirtti.

Holdingin, 2021 yılı için bine yakın kişiye de istihdam sağlamayı hedeflediği vurgulandı.