2021 Yılbaşı Bileti Sorgulama| Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı Amorti Numaraları

2021 yılbaşı çekiliş sonuçları amorti,çeyrek sıralı tam liste sorgulama gibi aradıklarınızın hepsi rakamlar belli olduğu andan itibaren burada yer alacak. Milli Piyango'nun 2021 yılbaşı çekilişinde milyonlarca insanın hayalini kurmuş olduğu büyük ikramiye tutarı bu sene tam 100 milyon. Şanslı rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar bu sayfamız aracılığıyla dev ikramitye tutarına ve diğer çıkan rakamlara ulaşabilecekler. 2021 Milli Piyango büyük ikramiye numaraları, amorti numaralar, çeyrek bilet, tam bilet, yarım bilet numaraları hangisi kazandı. Milli Piyango biletini ve sıralı tam listesi ile çekiliş sonuçlarını işte buradan öğrenip sorgulayabilirsiniz...

2021 YILBAŞI BİLET SONUÇLARI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2020 yılbaşı çekilişinde Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak açıklandı. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olarak belirlendi.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.