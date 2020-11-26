2021 yılında kullanılacak All-In-One biilgisayar modelleri piyasaya çıktı

İş hayatını uyumlu çözümler üreten Türkiye'nin teknoloji markası Casper da kullanıcılarına 2021 yılının teknolojik gelişmelerine uyumlu yeni ürün ve donanımlar sunmaya devam ediyor. Yeni geliştirdiği Nirvana All-In-One bilgisayarları, gün boyu yüksek verimlilikle çalışmak için bir bilgisayardan beklentilerinizin tümünü karşılayacak, hem tasarımı hem donanımları ile yeni nesil iş hayatınızı kolaylaştıracak.

Yeni nesil bilgisayarlar

Uzaktan çalışma ve eğitimin önemimin arttığı günümüz koşullarına uygun ürünler geliştirmeye devam eden Casper, en son teknolojilerle geliştirdiği ve satışa sunduğu iki yeni All-In-One modeli ile; tüm donanımları tek bir monitörde toplarken, şık tasarımı ile de göz dolduruyor. Yeni nesil işlemcileri, ergonomik kullanımı, yüksek depolama alanı ve hafıza seçenekleri ile verimli, işlevsel ve performanslı bir deneyim sunuyor.

Bir önceki nesil işlemcilerden daha hızlı performans sunmak için güç tasarruflu bir mikro mimariyi, gelişmiş işlem teknolojisini ve silikon optimizasyonlarını kullanan 10.Nesil Intel® Core ™ işlemcilere sahip olan Casper Nirvana All-In-One A460 ve A560 tümleşik bilgisayarlar 2021 yılında da iş hayatınızda yüksek performans sunmayı vadediyor.

İşleri hızlandıran performans

Üç kat daha hızlı wifi hızı ve iki kat daha hızlı grafikleri ile Nirvana All-In-One A460 ve A560, performansı kullanıcıları için yeniden tanımlıyor. Yerleşik web kamerası, hoparlörler ve mikrofon ile desteklenen ekranları ile iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle görüşmelerinizi kolaylaştıran Nirvana All-In-One bilgisayarları, yansıma önleyici teknolojisine de sahip ekranlar ile ideal bir ekip çalışması ortamı oluşturuyor.

Casper Nirvana All-In-One A460 ve A560, maksimum 64GB RAM desteği ile çalışırken aynı anda birçok programı rahatlıkla kesintisiz kullanmanızı sağlar. 10. Nesil Intel® Core™ işlemcilerinin sunduğu RAM desteği ile daha güçlü, bir önceki nesle göre 1.5 kat daha hızlı performans ve daha yüksek enerji verimliliği sunuyor.

Daha esnek, daha ergonomik

Birden fazla montaj seçeneği ile farklı alanlarda konforlu kullanımı keşfedebileceğiniz All-In-One bilgisayarları ofis ve ev çalışma ortamında size ergonomik bir deneyim sağlıyor. Ürün üzerinde bulunan VESA desteği sayesinde opsiyonel olarak satın alacağınız pivot özellikli stand ile -15 derece, +15 derece, aşağı veya yukarı hareketlendirme ve 90 derece ekseninde döndürme opsiyonları, size daha sağlıklı ve kolay bir çalışma ortamı sunacak.

Ergonomik tasarımı ile rahat bir tuşlama deneyimi sunan klavye ve mouse seti ile saatlerce daha konforlu ve sağlıklı çalışabilirsiniz. Mat tasarıma sahip aksesuarlar, parmak izi tutmadan temiz kullanım da sağlıyor.

Çalışma hayatına uyum sağlayan teknolojiler sunmaya devem eden Casper'ın Nirvana All-In-One serisine www.casper.com.tr adresinden ulaşabiliyor.

Casper Nirvana AIO A460 Teknik Özellikleri:

İşlemci: 10. Nesil Intel® Core™ i3 1005G1 İşlemci ve 10. Nesil Intel® Core™ i5 1035G1 İşlemci

İşletim sistemi: Microsoft Windows 10 ( Opsiyonel )

Depolama: 1*2.5” HDD/SSD ve 1*M2(SATA/PCle)Slot

RAM: Maksimum DDR4 64GB'a kadar

Bağlantı Seçenekleri: Intel AC3168, Bluetooth® 4.2, 10/100/1000 Gigabit Ethernet

Ses : Dolby Audio®,2*1.5 Watt

Arka Bağlantılar :2*USB 2.0,2*USB 3.2, 1*HDMI, 1*Kulaklık Girişi, 1*Mikrofon Girişi

Adaptör:65 Watt 19V 3.42A, 90 Watt 19V 4.74A

Ekran: 21.5'' Full HD, 1920 1080 Ekran Çözürlüğü, H:178 V:178 Anti Glare Yansıtmasız

Casper Nirvana AIO A560 Teknik Özellikleri:

İşlemci:10. Nesil Intel® Core™ i5 1035G1 İşlemci

İşletim sistemi: Microsoft Windows 10 ( Opsiyonel )

Depolama: 1*2.5” HDD/SSD ve 1*M2(SATA/PCle)Slot

RAM: Maksimum DDR4 64GB'a kadar

Bağlantı Seçenekleri: Intel AC3168, Bluetooth® 4.2, 10/100/1000 Gigabit Ethernet

Ses : Dolby Audio®,2*1.5 Watt

Arka Bağlantılar :2*USB 2.0,2*USB 3.2, 1*HDMI, 1*Kulaklık Girişi, 1*Mikrofon Girişi

Adaptör:90 Watt 19V 4.74A

Ekran: 23.8'' Full HD, 1920 1080 Ekran Çözürlüğü, H:178 V:178 Anti Glare Yansıtmasız