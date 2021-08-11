2021'in ilk yarısında büyüme devam etti

Enerjisa Enerji, yılın ilk yarısında güçlü bir finansal performans ve nakit akışı yakaladı. Covid-19 pandemisinin küresel ve yerel piyasalarda oluşturduğu etkiler devam etmesine rağmen, şirketin şebeke yatırımları 2021 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 95 artarak 1 milyar 110 milyon TL tutarında gerçekleşti. Konsolide Faaliyet Geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 büyüme ile 3 milyar 326 milyon TL oldu. Yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan şirket, 30.06.2021 tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı.

“Kesintisiz enerji temini için şebeke yatırımları ilk öncelik”

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, “Yeni uygulama döneminin devreye girdiği 2021 yılının ilk yarısında, şebeke yatırımlarımızı yıllık bazda yüzde 95 artırarak 1 milyar 100 milyon TL seviyesine çıkardık. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin enerjisi olarak tam 25 yıldır bu topraklara değer katıyoruz. Bugüne kadar elektrik enerjisi alanında öncü olarak, ülkeye en iyi hizmeti sunmaktan ve yenilikçi çözümler üretmekten gurur duyuyoruz. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan orman yangınlarından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Bir kez daha gördük ki, yaşamın doğal afetler sırasında ve sonrasında da devam edebilmesi için, kesintisiz enerji çok önemli bir role sahip. Toroslar bölgemizi de etkileyen yangınlardan dağıtım şebekemizi korumak için tüm önlemleri aldık ve etkilenen alanlara kesintisiz elektrik tedariki sağlamak için alternatif besleme hatlarını devreye aldık. Toroslar bölgesine ve diğer bölgelere yangın söndürme aktivitelerine destek olmak için jeneratör ve insan desteği sağladık. Yangından etkilenen müşterilerimizin faturalarını üç ay erteledik. Bunun yanı sıra Sabancı Topluluğu'nun 1 milyon fidanlık ağaçlandırma taahhüdüne katkı sağladık" dedi.

“Baz Alınan Net Kar, 2021'in ilk yarısında faaliyet gelir büyümesinin üzerinde yüzde 34 artış ile 1 milyar 13 milyon TL'ye ulaştı”

Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser ise, “Dördüncü uygulama döneminin ilk yılının ilk yarısında etkin risk yönetimi süreçlerimiz, güçlü bilançomuz ve destekleyici düzenleyici çerçeve ile güçlü sonuçlar elde ettik. Yılın ilk yarısında sağlam bir kar büyümesi ve nakit artışında güçlü bir büyüme yakaladık. Baz Alınan Net Kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 büyüyerek 2021 yılının ilk yarısında 1 milyar 13 milyon TL'ye ulaştı, bu şekilde artış oranı Faaliyet Geliri artış oranının üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda güçlü sonuçlarımız sayesinde finansal net borcun faaliyet gelirine oranı geçen yılın ilk yarısında 2,1 kat iken, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,4 kata düştü. İlk yarıdaki güçlü performansımız ve enflasyon etkisi ile 2021 hedeflerimizi yukarı yönlü revize ettik. Güncellenen 2021 hedefimiz ise şu şekilde: Faaliyet Gelirinde yüzde 15 - yüzde 20 büyüme. Bir önceki hedefimiz iki haneli büyüme idi. Yaklaşık 2 milyar TL Baz Alınan Net Kar. Artan enflasyonu yansıtacak şekilde, sene sonu itibarıyla minimum 11,2 milyar TL Düzenlenmiş Varlık Tabanı. Minimum 1,8 milyar TL faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı. Dünya genelinde artan orman yangınları iklim değişikliğinde ivedi aksiyon almanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sürdürülebilirliği stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim unsurlarının iş modeline ve iş planına tam olarak dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi taahhüt ediyoruz” dedi.