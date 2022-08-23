'2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı' ön başvuruları yarın başlıyor

“2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” ön başvuruları 24 Ağustos 2022 - 20 Eylül 2022 tarihleri arasında başlayacak. 20 Eylül Salı günü 23.59'da sona erecek. Ön başvuruyu yapacak adaylar, 24 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde istenen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'taki sınava girecek adaylar için ön başvurular, elektronik ortamda e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak "https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp" (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak.

Ahmet Furkan Gülap