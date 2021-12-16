2022 AGİ rakamları belli oldu

2022 yılı asgari ücret görüşmelerinden karar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak açıkladı. Asgari ücretin belli olmasıyla maaşlara yansıyacak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplandı.
Buna göre;
Bekar bir çalışan 402,46 lira,
Evli eşi çalışmayan 482,97 lira,
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543,33 lira
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603,70 lira,
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684,19 lira,
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684,19 lira,
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684,19 lira,
Evli eşi çalışan 402,46 lira,
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462,84 lira,
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 523,21 lira AGİ alacak.