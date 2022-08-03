2022 Avrupa Üniversite Oyunları'nda Türkiye 47 madalya kazanarak rekor kırdı

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) genç sporcuları bu kez Avrupa'da büyük bir başarıya imza attı. Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Ay-Yıldızlı sporcular 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak, 2018'de Portekiz'in Coimbra şehrinde elde ettiği toplamda 20 madalya başarısını geride bıraktı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) genç sporcuları, ülkemize büyük bir başarı ile döndü. Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından bu yıl Polonya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda ay-yıldızlı genç sporcular 47 madalyanın sahibi oldu. Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen organizasyonda Yeditepe Üniversitesi birinci olurken, Türkiye de 46 ülke arasında ikinci sırayı elde etti.

Toplamda 228 üniversitenin katıldığı Avrupa Üniversite Oyunları'nda 15 farklı branşta mücadele eden Türkiye; 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazandı.

Üniversite sıralaması

1- Yeditepe Üniversitesi

2- Lyon Üniversitesi

3- Lodz Teknoloji Üniversitesi

Ülke sıralaması

1- Polonya

2- Türkiye

3- Ukrayna