2022 Dünya Kupası: Danimarka: 0 - Tunus: 0

Maçtan dakikalar

11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Drager'in vuruşunda savunmaya çarpan top, üstten kornere çıktı.

32. dakikada Eriksen'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kjaer'in indirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazında boşta kaldı. Laidouni önünde bulduğu topa sert bir vuruş yaparken meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

43. dakikada Tunus'un atağında Msakni'nin ara pasında savunma arkasında Jebali topla buluştu. Jebali'nin aşırtma vuruşunda kaleci Schmeichel topu kornere çeldi.

52. dakikada Tunus'un sağ taraftan kullandığı kornerde Slimane'nin ceza sahasına gönderdiği topta ceza sahasında Drager'in vuruşu savunmadan kornere gitti.

57. dakikada ceza alanına yapılan ortada Dolberg'in yakın mesafeden kafa vuruşunda kalenin ortasına giden topu kaleci Dahmen uzaklaştırdı.

69. dakikada Danimarka'nın atağında ceza sahası dışından Eriksen'in vuruşunda kaleci soluna gelen topu kornere çeldi.

70. dakikada Eriksen'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Christensen'in kafa vuruşunda Cornelius yakın mesafeden dokunamadı ve top direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Lindstrom'un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Dahmen son anda kornere çeldi.

Stat: Education City

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez

Danimarka: Schmeichel, J. Andersen, Simon Kjaer (Jensen dk. 65), A. Christensen, R. Kristensen, Höjbjerg, Delaney (Damsgaard dk. 45), C. Eriksen, J. Maehle, A.Olsen (Lindström, dk. 65) K. Dolberg (Cornelius dk. 65)

Yedekler: O. Christensen, Rönnow, Nelsson, Braithwaite, Damsgaard, Nörgaard, J.Larsen, D.Wass, Wind, Poulsen, Skov, Bah

Teknik Direktör: Kasper Hjulmand

Tunus: Dahmen, Talbi, Bronn, Meriah, Drager (Kechrida dk. 88 ?), Laidouni (Sassi dk. 88), Skhiri, Abdi, Ben Slimane (Sliti dk. 67), Msakni (Mejbri dk. 80 ?), Jebali (Khenissi dk. 80 ?)

Yedekler: Mathlouthi, Ben Said, Hassen, Ifa, Ghandri, Khazri, Maaloul, Ben Romdhane, Chalali, Jaziri

Teknik Direktör: Jalel Kadri

Sarı kartlar: R. Kristensen, Jensen (Danimarka), Khenissi (Tunus)

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