2022 Dünya Kupası: İngiltere: 6 - İran: 2

Maçtan dakikalar

30. dakikada İngiltere'nin atağında B. Saka'nın sağ çizgiden içeriye çevirdiği pasa, ceza sahası sağ çaprazından Mount'un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

32. dakikada İngiltere'de Trippier'in kullandığı kornerde kale önünde topa iyi yükselen Maguire'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada İngiltere'nin atağında sol kanattan L. Shaw'ın ceza sahasına yaptığı ortada Bellingham yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada İngiltere'de Shaw'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Magurie kafayla penaltı noktasının gerisinde Saka'nın önüne indirdi. Yerde seken topa sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Saka, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 2-0

45+1. dakikada İran'ın çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta Bellingham, topu Kane'nin önüne bıraktı. Harry Kane'nin ceza sahası dışı sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği topa Sterling yakın köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

56. dakikada İngiltere'de orta alanda topu alan Sterling, verdiği pasta Kane'nin tek pasıyla tekrar topu önünde buldu. Önündeki boş alanı iyi değerlendiren Sterling, ceza sahasına girerken defansın müdahalesi sonrası top kornere çıktı.

62. dakikada İngiltere'de Sterling, sağ çaprazda Saka'yı gördü. Topla birlikte ceza sahasına giren Saka, topu sola çekti ve yerden vuruşunda defanstan seken top kalecinin sağından ağlara gitti. 4-0

65. dakikada İran'ın atağında sağ çaprazda topla buluşan Gholizadeh'nın yerden savunma arkasına gönderdiği topu kontrol edip düzgün bir vuruş yapan Mehdi Taremi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

71. dakikada İngiltere'nin atağında Marcus Rashford, ceza sahası içinde topu rakipten kurtararak çektiği şutla topu filelere gönderdi. 5-1

90. dakikada savunma arkasına atılan topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Wilson'un pasında Grealish topu boş ağlara gönderdi. 6-1

90+8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sardar Azmoun'un vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

90+13. dakikada VAR uyarısı sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Taremi, meşin yuvarlağı kaleci Pickford'un sağından filelere gönderdi. 6-2

Stat: Khalifa International

Hakemler: Raphael Claus, Rodrigo Correaz, Danilo Ricardo



İngiltere: Pickford, Trippier, J. Stones, H. Magurie (E. Dier dk. 70), L. Shaw, Bellingham, D. Rice, B. Saka (M. Rashford dk. 70) M. Mount (P.Foden dk. 70), R. Sterling (J. Grealish dk. 70), H. Kane (C. Wilson dk. 76)

Yedekler: N. Pope, A. Ramsdale, K. Walker, C. Coady, T. Alexander-Arnold, B. White, J. Henderson, K. Phillips, J. Maddison, C. Gallagher

Teknik Direktör: Gareth Southgate

İran: A. Beiranvand (H. Hosseini dk. 20), S. Moharrami, M. Pouraliganji, R. Cheshmi (H. Kanani dk .46), M. Hosseini, M. Mohammadi, A. Noorollahi (Sardar Azmoun dk. 77), A. Karimi (Ezatolahi dk. 46), E. Hajisafi, A. Jahanbakhsh (A. Gholizadeh dk.46), M. Taremi

Yedekler: P. Niazmand, A. Abedzadeh, S. Khalilzadeh, R. Rezaeian, A. Jalali, V. Amiri, M. Torabi, K. Ansarifard, S. Ghoddos

Teknik Direktör: Carlos Manuel Brito Leal Queirz

Goller: Bellingham (dk.35), Saka (dk. 43 ve 62), Sterling (dk. 45+1), Rashford (dk. 71), Grealish (dk. 90) (İngiltere), Mehdi Taremi (dk. 65 ve 90+13 pen.) (İran)

Sarı kartlar: A. Jahanbakhsh, Pouraliganji (İran)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.