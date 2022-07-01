2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvada kullanılacak yeni sistemi duyurdu. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin turnuva boyunca kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, yarı otomatik ofsayt sistemine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip ediyor. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacağı ifade edildi.

2018'de VAR, 2022'de yarı otomatik ofsayt sistemi

FIFA Başkanı Gianni Infantino Katar'da kullanılmaya başlanacak sistemin VAR sisteminin gelişimi için önemli olduğunu dile getirerek, "FIFA, 2018'de Dünya Kupası'nda VAR sistemini kullanarak büyük ve cesur bir adım attı. Yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR sisteminin tüm dünyadaki gelişimine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise, "VAR, futbola çok olumlu bir etki yaptı ve çok sayıda hatanın önüne geçti. Yarı otomatik ofsayt sisteminin de bunu daha ileriye taşıyacağını inanıyoruz" dedi.