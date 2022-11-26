2022 FIFA Dünya Kupası: Polonya: 2 - Suudi Arabistan: 0



FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya ile Suudi Arabistan, Education City Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelede Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio düdük çaldı. Polonya, mücadelenin 39. dakikasında Robert Lewandowski'nin asistinde Piotr Zielinski ile 1-0 öne geçti.

Maçın 44. dakikasında Krystian Bielik'in ceza sahası içinde Saleh Al Shehri'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Wilton Sampaio VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. 45+1. dakikada Salem Al Dawsari'nin kullandığı penaltıda kaleci Wojciech Szczesny meşin yuvarlağı çıkardı. İlk yarı Polonya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Suudi Arabistan birçok pozisyondan yararlanamazken, Polonya 82. dakikada Robert Lewandowski'nin golü ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Polonya sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Polonya puanını 4 yaparken, ilk yenilgisini alan Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı.

Gruptaki son maçlarında 30 Kasım'da Polonya ile Arjantin, Suudi Arabistan ile de Meksika oynayacak.

Oğuzhan Ort



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