2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM girişi

KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1 Eylül'de alınmaya başladı. 13 Eylül'e kadar süren KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da uygulandı. Bugün KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Kasım'da gerçekleştirilen 2022-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS sonuçları 2 yıl geçerli oluyor.
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