İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM girişi

2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM girişi
2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı! KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM girişi

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı.

KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1 Eylül'de alınmaya başladı. 13 Eylül'e kadar süren KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da uygulandı. Bugün KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Kasım'da gerçekleştirilen 2022-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sonuçları 2 yıl geçerli oluyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.