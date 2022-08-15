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2022 ÖSYM yerleştirme sonuçları açıklandı!

2022 ÖSYM yerleştirme sonuçları açıklandı!
2022 ÖSYM yerleştirme sonuçları açıklandı!

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Tercih yapan adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği belirtildi.

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