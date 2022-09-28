2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor, 2022 Sporr Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alpaslan
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)
Arkas Spor: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ)
Setler: 25-19, 26-24, 25-20
Süre: 1 saat 26 dk (25 30 31)
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