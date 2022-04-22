2022 yılı orman yangınları ile mücadele planı hazır

Milli Türk Talebe Birliği Kahramanmaraş İl Başkanlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün, “Küdüs Hatıra Ormanı” dikme törenine katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2022 yılı orman yangın planını paylaştı.

2021 yılında bir çok üzücü hadisenin yaşandığına dikkat çeken Karacabey, “Sadece orman yangınları açısından da değil, özellikle büyük sellerinde meydana geldiği üzücü bir yıl oldu. 2021 yılında Amerika'da aynı dönemde aynı tarihlerde başlayan yangınlar maalesef 105 gün sürdü. 105 günde Kaliforniya'da Dixie yangını ancak söndürülebildi. 1,5 milyon hektarlık orman alanı maalesef kül oldu. Yüzlerce köy tamamen yandı. Onlarca insan da maalesef yanarak hayatını kaybetti. Ülkemiz aslında orman yangınlarında ki başarısını geçtiğimiz dönemlerde göstermiş oldu. Bizler 15 günlük süre içerisinde 747 ayrı yangını tamamen söndürdük. Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yıl yangınlara karşı da hazırlıklarımızı dediğim gibi tamamlamak üzereyiz” şeklinde konuştu.

“Kamuoyunda yanlış bir algı var”

Orman yangınlarının söndürme metotlarının sadece havadan olduğuna dair kamuoyunda yanlış bir algı olduğuna değinen Karacabey şunları dile getirdi: “Kamuoyunda böyle bir algı var sanki yangınları hava araçları söndürülmüş gibi. Kaliforniya'daki 105 gün süren yangında Amerika'da 170 hava aracı çalıştı. Ama 105 günde ancak söndürülebildi. Ülkemizde ise bizler 15 günlük süre içerisinde 747 tane yangını söndürdük. Bu hava araçlarının yanında, kara birliklerimizin de yetişmiş insan gücümüzün ve işini severek yapan ormanı, yangını söndürmeyi vatan savunması olarak gören bir ekibin gayretli fedakar çalışmaları ile gerçekleşti”

“Hava araçlarını arttırdık”

Yangına müdahale konusunda bu sene ekipman ve hava araçlarında artış olduğuna vurgu yapan Karacabey, “Hava araçları konusunda geçen yıla göre daha fazla hava aracını bu yıl inşallah çalıştırmış kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopterle çalışacağız. Geçen yıl helikopter sayımız 39 idi, bu yıl 55'e çıkartıyoruz. Uçak sayımızı da 20'ye çıkarmış olacağız. Bu hava araçları da 1 Mayıs'tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacaklar. Sadece çalışan hava araçları olmayacak. İnşallah bu yıl kara ekiplerimize de 5 bin arkadaşımızı daha dahil ediyoruz. 5 bin işçimiz ve 3 bin memur arkadaşımız da ekibimize katılmış olacak. Ayrıca sadece kendi ekiplerimizle değil yangın orman yangını gönüllülerini kullanacağız. Biliyorsunuz ve 2017 yılından beri ekibimize katılmıştı. Geçen yıl 13 bin olan yangın gönüllüsünü bu yıl inşallah şu anda 90 bine geçti Mayıs sayısı itibariyle de 100 bine ulaşmış olacak” diye konuştu.

“Mahkumlar orman yangınlarına müdahale edecek”

Karacabey şunları dile getirdi: “Adalet Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığımız arasında imzalanmış olan protokol ve buna bağlı olarak Ceza Tevkif evleri Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü olarak bizim imzaladığımız protokol çerçevesinde, bu yıl ilk defa cezasını açık cezaevlerinde çeken mahkumları da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında çalıştırmış olacağız. Onların da gücünden istifade etmiş olacağız. bütün bunlarla beraber tabii yangınlarda en önemli unsurlardan bir tanesi yangının erken haber alınması ve erken müdahale edilmesi. Bunu sağlamak maksadıyla da 2020 yılında ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'ları bu yıl sayısını 8'e çıkarıyoruz. Bu İHA'lar sayesinde de yangınları daha erken haber alıp daha erken müdahale etmiş olacağız. Bu da bizim yangınlarını daha kısa sürede büyümeden kontrol altına alabilme imkanını sağlamış olacak”