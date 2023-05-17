2022 yılında en çok el değiştiren otomobil markası Renault

Quick Finans, 2. El oto piyasasının nabzını tutan 2022 yılına ait en çok tercih edilen marka ve modeller ile 2023 yılı ilk çeyreğe ait öne çıkan trendleri paylaştı. SmartIQ tarafından Türkiye genelinde faaliyet gösteren 2. El oto satış noktalarından elde edilen verilerle oluşturulan raporda tüketicilerin tercihleri analiz edildi.

En çok el değiştiren model ise Clio

Rapora göre, 2022 yılında toplam 3 milyon 348 bin araç el değiştirdi. En çok el değiştiren marka sıralamasında ilk sırada 542 bin araçla Renault yer aldı. Renault'yu sırası ile 457 bin araçla Volkswagen, 321 bin araçla Fiat, 249 bin araçla Opel ve 231 bin araçla Ford izledi. İlk 5 markanın toplam el değiştiren araç sayısı içindeki payı \%54,1 olarak gerçekleşti.

Model sıralamasında ise ilk sırayı 178 bin adetle Renault Clio aldı. Onu 171 bin adetle Fiat Egea, 153 bin adetle VW Passat, 138 bin adetle Ford Focus ve 137 bin adetle Renault Megane takip etti. İlk beş modelin toplam içindeki payı \%23,3 oldu.

2023 yılında tüm segmentlerde araç satış hızı yavaşladı

2023 yılının ilk çeyreğinde 2022 yılının aynı dönemine göre gün bazında araç satış hızı tüm segmentlerde düştü. 2022 yılında 1. çeyrekte herhangi bir araç ortalama 23,7 günde satılırken 2023 yılı birinci çeyrekte bu süre \%63 artarak 38,7 güne yükseldi. Segment bazında bakıldığında gün bazında en fazla yükseliş E segmentinde gerçekleşti. 2022 1. çeyrekte E segmenti bir araç 26 günde satılırken 2023'te bu süre 56,5 güne çıktı. Bu değişim A segmentinde 24,3 günden 38 güne; B segmentinde 22,6 günden 34,4 güne; C segmentinde 24 günden 38,2 güne; D segmentinde ise 24,2 günden 43,6 güne çıkarak gerçekleşti.

İkinci el oto fiyatları artmaya devam ediyor

Araç satış bedellerinin artışı analiz edildiğinde 2022 yılında tüm segmentlerde TL bazında ortalama \%42,3 artış gözlemlendi. Aynı artış Euro bazında \%10,3 oldu. 2023 yılında Mart ayı sonu itibari ile artış oranı TL bazında \%80'e; Euro bazında ise \%36'ya yükseldi.

Yunus Emre Aytekin

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