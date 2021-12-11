2022'de kadınları hangi mücevher tasarımları bekliyor

Her yıl farklı moda akımlarıyla şekil değiştiren mücevher trendleri pandemi ile birlikte şekil değiştirdi. Dezenfektanların hayatımıza girmesi ile yüzük kullanımının azaldığını belirten Emel Pırlanta CEO'u Gül Yetkin; “Kadınlar kolye ve bilekliklere daha fazla talep gösterdi” dedi.

Pandemi öncesinde sade tasarımların tercih edildiğini hatırlatan Yetkin, “Uzun süre evde kalmak hepimizi etkiledi. Normalleşme ile birlikte sokağa çıkmaya başlayan kadınlar daha gösterişli mücevherler kullanmaya başladı. Büyük geometrik desenler, kalın zincirler, bol taşlı tasarımlar en çok tercih edilen ürünler oldu" dedi.

Sarı altına gençlerin de ilgi gösterdiğini aktaran Yetkin, rose gold ve beyaz altının 2021 yılında daha fazla tercih edilmediğini belirtti.





2022 gösterişli geçecek

Klasiklerin her dönem olduğu gibi bu dönem de ön planda olacağını belirten Emel Pırlanta CEO'su Gül Yetkin, “Klasik tasarımların büyük ve gösterişli olarak yorumlandığı mücevherler kadınları bekliyor. Sallantılı küpeleri, büyük halkaları kulaklarda göreceğiz. Kalın zincirler ışıltılı su yolu kolyelerle kombinlenecek” dedi.

2021 yılının aksine yüzüklerin de ön planda olacağını aktaran Yetkin; “Her parmakta bir yüzük göreceğiz. Taşlı büyük yüzükler, yalın tasarımlarla kullanılacak. Baget pırlantalar yine ön planda olacak. Gösterişli, ışıl ışıl bir yeni yılın bizi bekliyor" diye konuştu.







