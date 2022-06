2022'nin ilk beş ayında Sabiha Gökçen'de 11 milyon 981 bin 612 yolcuya hizmet verildi

Pandemiden önce yolcu trafiğinde rekor kıran Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı Sabiha Uluslararası Gökçen Havalimanı (İSG)'nda “Yeni Dönem Yeni Hedefler SG Recommends” programının lansmanı gerçekleştirildi. Terminal Binası'ndaki lansmana İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz ve İSG CEO'su Berk Albayrak katıldı. Lansmanda seyahat ve teknoloji girişimi ‘HeyTripster'ın kurucusu Kübra Sarıyer Beşer, hem İSG Recommends programı çerçevesinde yaptıkları iş birliğinin hem de platformun detaylarını anlattı. Lansmanda korona virüs pandemisinde girilen normalleşme süreci ve bahar aylarındaki seyahat hareketliliğinin etkisiyle 2022'nin ilk 5 ayında 11 milyon 981 bin 612 yolcuya hizmet verildiği, 2019 yılındaki rekor rakamlara yüzde 80 oranında ulaşıldığı ifade edildi. İSG'den seferler, 39'u iç hat, 110'u dış hat olmak üzere toplamda 49 farklı ülkede 149 destinasyona 44 havayolu ile gerçekleştirilirken CEO Berk Albayrak da yapımı devam eden yeni pist hakkında açıklamalarda bulundu.

“Şu anda yurt dışında ilk altı ayda 2019 rakamlarından daha yukardayız”

Havacılığın Covid-19 pandemi sürecinden etkilenen sektörlerden olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan İSG CEO'su Berk Albayrak, “Havacılığın şöyle bir özelliği var; krizlerden çabuk çıkar. 2022'de de aynen onu görüyoruz. İyi toparlandığımız bir yıl, bir çalışanımızla bile yollarımızı ayırmadık. Bu Malezya Grubu'nda da böyleydi bağlı olduğumuz İSG'de de. Aksine havalimanında açıkken yapamayacağımız bazı alt yapı yatırımlarını, inşaatları, renovasyonları yaptık. Krizi bir fırsata çevirdik, havalimanımızı renove ettik. Şu an Avrupa'da en yoğun ilk on havalimanı arasındayız. Şu anda diyebilirim ki Avrupa Kıtası'nda en hızlı toparlanan havalimanlarından biriyiz. Biz kendimize hep 2019'u baz alıyoruz. 2019 yılında 35,5 milyon yolcuyla rekorlarımızı kırmıştık. Biz bu havalimanını 2,5 milyon yolcudan devraldık, 35,5 milyon yolcuya çıkmıştık. Dünyanın Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı; rekorlarıyla birlikte şimdi 2019 rakamlarına geri dönmeye başladık. Hatta yurt dışında bu rakamları geçtik şu anda yurt dışında ilk altı ayda 2019 rakamlarından daha yukarıdayız. Bu bizim için çok önemli, bu gidişata, bu trende bakarsak 2019 yılına yakın bir yerde bitirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni bir terminal yapılırsa da bunu da işletmek isteriz"

Devam eden ikinci pist çalışmalarına ilişkin konuşan CEO Albayrak, “Pist inşaatı devam ediyor, ilgili kuruluşlar yapıyor, biz de yakından takip ediyoruz. Çok kısa sürede de bitirileceğini öngörüyoruz. Metro ağustos ayında geliyor sayın Bakanımızın açıkladığı gibi bu da çok önemli bir gelişme. Biz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hep var olmayı düşünüyoruz çünkü hakikaten emeğimiz çok, en başından beri buradayız. Pistin bitmesiyle birlikte yeni işletmeler, yeni terminaller, bu terminalin büyümesinde her türlü şekilde ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz. Yeni bir terminal yapılırsa da bunu da işletmek isteriz bize teveccüh edilirse. Şu an neredeyse bazı günlerde bazı dönemlerde, haftalarda biz 2019'u yakaladık, bazılarında geçiyoruz. Aynı hızlı artışın devam edeceğini düşünüyorum. Bizim 35 milyon yolcumuzun yüzde 40'ı eskiden yurt dışıydı. Öyle dersek yıllık 12 milyon yani 6 milyon aslında yarı yıllık bir rakamımız vardı. Biz bunu yüzde 4-5 oranında geçtik. Sene sonunda da çok kuvvetle muhtemel bu trendin devam etmesi hatta artması yaz sezonuyla birlikte bekleniyor. 17-18 milyonların üzerinde bir yurt dışı rakamıyla kapamayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Hedeflerimizden saptıracak bir gelişme olarak görmüyorum”

Rusya-Ukrayna savaşının havacılık sektörüne yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İSG CEO'su Albayrak, “Tabi ki çok olumlu bir gelişme değildi. Bilhassa bizim havalimanımızda sadece Rus yolcularımız yok. Bir sürü uyruktan, ülkeden yolcularımız var onun için hedeflerimizden saptıracak bir gelişme olarak görmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı oldu”

Hedeflerinin her zaman daha ileriye yönelik olduğuna dikkat çeken İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz, “Pandeminin tüm dünya ve havacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkileri yavaş yavaş hafiflerken ISG olarak hedefimiz 2022'nin ikinci yarısında toparlanma sürecini tamamen geride bırakmak, büyüme ve şirket yapımızı bir üst mertebeye taşımaya odaklanmaktır. Halihazırda Sabiha Gökçen toplamda 149 destinasyona uçmaktadır. Bunların 39'u iç hatlar ve 110'u da 49 farklı ülkede yer alan ve 44 farklı havayolu işletmecisi aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz dış hat uçuşlarıdır. 2021, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için bir toparlanma yılı oldu ve Mayıs 2022 itibariyle, İSG'den seyahat eden dış hat yolcu sayısı, şimdiden performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 5'i aştı. Tüm yolculara güvenli bir havalimanı deneyimi sağladığından ötürü Havalimanı Sağlık Akreditasyon programında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından akredite edilen ISG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından ise Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı oldu” şeklinde konuştu.

“İSG'de 7/24 siber güvenlik testleri yapmaktayız”

Hedefleri gerçekleştirme projelerinin yanında yolcular için sürdürülen birçok çalışma olduğunu aktaran İSG Yönetim Kurulu Üyesi Aziz, “Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2022 yılı Avrupa yolcu trafiğinde sekizinci sırada yer almakta. Sürekli ileriye dönük hedeflerimizi gözetirken, seyahatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih eden ve sürekli İSG'den uçan yolcularımızı ödüllendirmek adına Türkiye'de bir ilk olan dijital sadakat programımız ISG PortPal'ı hayata geçiriyoruz. Havalimanımız biyometrik yüz teknolojisi, yeni mobil uygulamalar, gizlilik ve güvenilir veri izlenebilirliği sağlayan blok zinciri tabanlı uçuş planlama süreçleri için çalışırken, aynı zamanda Airport 4.0 dijital dönüşüm için bilgiyi algılayan, depolayan, yorumlayan ve çift yönlü iletişim sunan akıllı sensör teknolojileri ile de işletme maliyetlerin düşürmeye çalışmaktadır. Ayrıca, dijital dönüşümün beraberinde getirdiği güvenlik tehditlerine karşı sunduğumuz hizmetleri ve operasyonlarımızı siber saldırılardan korumak için, İSG'de 7/24 siber güvenlik testleri yapmaktayız” dedi.

‘Girişimci Kübra Sarıyer Beşer, lokallerin hazırladığı seyahat planlarını farklı dillere çevirerek yayınladıkları platformda kullandıkları özel bir algoritma ile gezginlerin seyahat tercihlerine özel planlar sunduklarını anlattı. Şefler, sanat yönetmenleri, mimarlar, yazarlar gibi her alandan şehri temsil eden lokallerin ‘seyahat tasarımcısı' olarak nitelendirildiği platformda, eşleşen her plan ve turist için bir tohum bağışı yapıldığını belirterek sürdürülebilir turizme vurgu yaptı. ISG Recommends programında her ay farklı iş birlikleri ve duyuruların olacağını ifade ederken programın her geçen gün daha genişleyen bir proje olduğunu ifade etti. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı, İSG Recommends programı çerçevesinde yaptığı bu iş birliği ile, lokaller tarafından tasarlanmış günlük gezi planları üzerinden ‘bir şehri yerlisinin gözüyle dolaşmaya' imkan sağlayan HeyTripster'ın altyapısı aracılığıyla, misafirlerine ücretsiz olarak, bilgiyle donatılmış zengin bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Hasibe Karadağ - Emre Baba