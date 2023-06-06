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2023-2024 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi

2023-2024 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi
2023-2024 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak.

 
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine; ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verildiği açıklandı.

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