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2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Son dakika asgari ücret haberleri... Asgari Ücret için 2023 yılı rakamı belli oldu. İşte detaylar...

2023 Asgari ücret ne kadar OLDU? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için asgari ücretin 8.500 TL olduğunu açıkladı. 

ASGARİ ÜCRET 2022'DE NE KADAR OLMUŞTU?

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL olmuştu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.

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