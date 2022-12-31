2023 Dakar Rallisi özel açılış etabıyla start aldı

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi bugün yapılan özel açılış etabıyla start aldı. 2023 Dakar Rallisi için sporcular Kızıldeniz kıyısındaki 13 kilometrelik test sürüşüne çıktı. Start sıralamasının başlangıcı için yapılan açılış etabında sporcusu Mattias Ekström şaşırtıcı bir zafere imza attı. Ekström, son şampiyon Al-Attiyah ve ralli efsanesi Carlos Sainz'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Motosiklet kategorisinde ise Toby Price en iyi zamanı elde ederken ikinci sırada bir saniye gerideki Daniel Sanders yer aldı. Hafif prototip klasmanında Cristina Gutierrez Herrero zirveye yerleşirken, SSV'de Rokas Baciuska, birinci sırada tamamladı.

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