İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2023 FIVB Milletler Ligi: Brezilya: 0 - Türkiye: 3

2023 FIVB Milletler Ligi: Brezilya: 0 - Türkiye: 3
2023 FIVB Milletler Ligi: Brezilya: 0 - Türkiye: 3

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde 3. haftadaki üçüncü maçında Brezilya’yı 3-0 mağlup ederek organizasyondaki 8. galibiyetine imza attı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde grup etabındaki son maçında 2 Temmuz Pazar günü TSİ 09.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Milliler, 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

Salon: Hua Mak
Hakemler: Pawel Burkiewicz (POL), Jiang Liu (Çin)
Brezilya: Gabi, Ana Carol, Lorrayna, Maiara, Thaisa, Macris, Nyeme (L) (Rosamaria, Roberta, Pri Daroit, Diana Duarte)
Türkiye: Derya, Zehra, Ebrar, İlkin, Eda, Elif, Gizem (L) (Hande, Cansu, Saliha, Meliha, Aslı)
Setler: 22-25, 16-25, 22-25
Süre: 1 saat 17 dakika (24,24,29)

Kaan Çolak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.