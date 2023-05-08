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2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi başlıyor

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi başlıyor
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi başlıyor

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın da yer aldığı 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi maç biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

30 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'ne geri sayım başladı. Voleybol severlerin merakla beklediği organizasyon Antalya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İlk tur karşılaşmalarının biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu. 8 ülke sporcularının karşılaşacağı maçlarda heyecan doruğa çıkacak. İtalyan baş antrenör Daniele Santarelli yönetiminde sahada mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 31 Mayısta Güney Kore, 1 Haziranda Sırbistan, 3 Haziranda İtalya ve 4 Haziranda ise ABD milli takımlarıyla karşılaşacak.

Ardacan Uzun

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