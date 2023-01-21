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2023 'Mevlana Yılı' olarak kutlanacak

2023 'Mevlana Yılı' olarak kutlanacak
2023 'Mevlana Yılı' olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının “Mevlana Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımladığı genelgeye göre, Mevlana'nın 750. ölüm yıl dönümü olan 2023 yılı “Mevlana Yılı” olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek. Söz konusu etkinlikler Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyur, davetiye ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek, kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak.

Hidayet Türkyılmaz
 

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