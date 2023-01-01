2023 yılının bebekleri unutulmadı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastanesinde 2023 yılında dünyaya gelen bebeklerin ailelerini hastanede ziyaret eden Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi ailelere hediye takdim etti Şube Başkan Yardımcısı Teftik Gören, burada yaptığı açıklamada, "Her zaman toplumun yanında olan, duygularını paylaşan ve destek olan Türk Kızılay'ı 2023'ün ilk saatinde dünyaya merhaba diyen bebekleri ve ailelerini dr yalnız bırakmadık. Anne ve babaların sevinçlerini paylaşmak için, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeyiz yeni yıl hepimiz için sağlık huzur ve mutluluk getirsin" şeklinde konuştu. Kızılay gönüllüleri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye paketi teslim etti.

Selçuk Dönmez

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