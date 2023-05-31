2023 YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı. 17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Depremzede adayları ilgilendiren yeni gelişme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaketin etkilediği illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış nedeniyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığını kaydetti. Yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda adayın ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

“Deprem bölgesinde ikamet edip, ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 1-12 Haziran tarihleri arasında valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır.”

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