2023'te yenilmeyen tek takım Samsunspor

20 maçlık namağlup serisi ile Türkiye'nin en profesyonel ilk 2 ligi arasında bu sezonki en uzun namağlup serisini yakalayan Samsunspor, bu karşılaşmaların 15'ini kazanırken, 5'inde ise berabere kaldı. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de Altınordu deplasmanında 2-1 kaybederek alan Samsunspor, bu maçtan sonra çıktığı 20 maçın hiçbirini kaybetmedi. Ayrıca Samsunspor, 2023 yılında oynadığı 11 maçın 10'unu kazanırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Fatih Karagümrük kupada kaybetti

Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Fatih Karagümrük hariç tamamı 2023 yılında mağlubiyet yaşadı. Tüm takımlar 2023'te ligde en az 1 kez mağlubiyet yaşarken, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2023'te ligde oynadığı 10 maçta hiç mağlubiyet almasa da 18 Ocak 2023'te Türkiye Kupası Son 16 Turunda Başakşehir'e penaltılarla 5-3 mağlup olarak kupadan elenmişti.

Rekor 25 maç

Samsunspor'un yakın geçmişteki en uzun namağlup serisi 1984-1985 sezonunda 25 maç olarak dikkat çekiyor. O dönem Teknik Direktör Fethi Demircan'ın çalıştırdığı Samsunspor, 1. Lig'de Süper Lig mücadelesi verdiği sezonda toplam 25 maç kaybetmeyerek Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor, ligde kalan 7 haftada mağlubiyet yaşamazsa kendisine ait olan namağlup rekorunu kıracak.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde 7 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak.

Erdi Demir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.