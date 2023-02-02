2023'ün ilk ayında halıcıların yüzü güldü

2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemlerine oranla yüzde 13,3'lük'düşüşle 2 milyar 754 milyon 757 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştiren Türk halıcıları 2023 Ocak ayında ilk kez bir önceki yıla oranla artışa geçti. Ocak 2023 dönemiyle ilgili gerçekleştirilen halı ihracat rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2023 yılının ilk ayında sektörün Türkiye genelinde uzun süreden bu yana ilk kez yüzde 6.6'lık bir artış yakalayarak yıla iyi başladığını ve ocak ayında 211 milyon 588 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldığını açıkladı. Başkan Kaplan yaptığı açıklamada, “Uzun bir aradan sonra 2023 yılı ocak ayı halı ihracatımız Türkiye geneli yüzde 6.6 artışla 211 milyon 588 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Hayırlı olsun, tüm halı ihracatçılarımızı tebrik ederim” dedi.

2023 yılının 2022 yılından daha iyi geçeceğine inandıklarını da ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan sektör olarak 2023 yılında uzak ülkeler başta olmak üzere bir çok ülkeye yönelik tanıtım çalışmaları yapılacağının da müjdesini verirken Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir genelgeyle Dahilde İşleme İzin Belgelerinde süre sıkıntısı olan firmaları müracaat etmeleri halinde 6 ay ek süre verileceğini de sözlerine ekledi. Başkan Kaplan yaptığı sosyal medya paylaşımında “Ticaret Bakanlığımızın yayınladığı bir genelge ile dahilde işleme izin belgelerinde süre sıkıntısı olan firmalarımıza müracaat etmeleri halinde 6 ay ek süre verilecektir Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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