20'lik dişleriniz gülüşünüzü sıkmasın

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümünden Dr. Bilal Cemşit Sarı, gömük dişlerin tedavilerine yönelik açıklama yaptı. Sarı, gömük dişlerin diş eti ya da kemik atında kalıp sürememiş diş olarak tanımlandığını belirterek "20 yaş dişleri, köpek dişleri ve küçük azı dişleri de gömük kalabilir. Ortodontik tedavi ile yerlerine getirilemeyecek durumda oldukları saptanan gömük dişlerin ağız-diş ve çene cerrahları tarafından çekilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Ağrı ve şişliğe neden olabilir

20 yaş dişlerinin çenelerdeki yer darlığı sebebiyle çıkamadığına dikkati çeken Sarı, şöyle devam etti: "Tam gömük olabildikleri gibi diş etinin altında yarı gömük kalarak ağız ortamıyla ilişkili hale gelebilir. Diş etinden çıktıkları bölgede gıda birikmesine yol açarak enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon sonucunda, 20 yaş dişinin çevresindeki diş etinde şişlik ve kızarıklık, boyuna ve kulağa yayılan şiddetli ağrı, lenf bezlerinin şişmesi, ağız açma ve yutkunma sırasında ağrı görülebilir. Herhangi bir soruna yol açmasa bile diğer dişlerin düzgün sıralanmaları için 20 yaş dişlerinin ortodontik tedavi amacıyla çekilmeleri gerekebilir. Bu problemlerden dolayı 20 yaş dişlerinin lokal anestezi ile yalnızca bulunduğu bölge uyuşturularak çekimi gerçekleştirilmeli".