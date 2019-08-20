20'nci yılında şube ağını genişletiyor

Ulaşılabilir lüks kavramını restoran ve kafe işletmeciliğine uygulama vizyonuyla faaliyet gösteren Happy Moon's Grup, kuruluşunun 20. yılında yeni şubeler açarak büyümesini sürdürüyor. Söz konusu restoran ve kafe zinciri son olarak 2000'li yılların ortasında restore edilen ve Avrupa'nın en büyük ikinci restorasyon projesi olma özelliği taşıyan Beşiktaş'taki Akaretler Sıraevler'de 25. şubesini açtı. Yapılan duyuruya göre 390 metrekarelik alan üzerinde kurulu olan ve 180 kişi kapasiteye sahip yeni restoran, 60 kişilik ekibiyle hizmet vermeye başladı.

Akaretler'i turizme kazandırma ve ticaret alanı haline dönüştürme projesine büyük katkı sağlaması amaçlanan restoran; İtalya, Meksika, Amerika ve Türk lezzetlerinden oluşan zengin menüsüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

“Akaretler'e yeni bir soluk getireceğiz”

Söz konusu restoran zincirinin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Akaretler bizim için çok özel bir lokasyon. Avrupa'nın en büyük ikinci restorasyon projesi olan ve 2008'de tamamlanan proje, çok başarılı bir örnek. Biz de bu projedeki yerimizi alarak Akaretler'e yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz. Bundan sonraki dönemde de büyüme planlarımız çerçevesinde çok özel lokasyonlarda yerimizi almaya devam edeceğiz” diye konuştu.