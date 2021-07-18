21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine geçmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın yan tarafında bulunan gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda sıraya girdi.

Bugün akşam saatlerine kadar Suriyelilerin gidişleri tamamlanacak. Son günde sınır kapısında yoğunluk yaşanmazken, Göç İdaresinin kontrolünde Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri sağlanıyor.

Suriyeliler, huzur ve güven ortamının sağlandığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları bölgelerine gidiyor. Öğle saatleri itibarıyla 21 bin 500 Suriye'nin ülkelerine geçtiği öğrenildi.

Mehmet Ali Dağ

