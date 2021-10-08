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21 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor

21 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor
21 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor

Işıltısıyla göz kamaştıran 21 karatlık pırlanta tektaş yüzük alıcısını bekliyor. Pırlanta yüzük fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

21 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL’den alıcısını arıyor - Tıkla İzle

Görünüşü ve parıltısıyla görenleri mest eden pırlanta yüzük fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Mücevher fuarında sergilenen 21 karatlık tektaş yüzük 5 milyon liradan alıcını bekliyor. Ortasında bulunan sarı renkli taşı ve etrafında ki beyaz pırlantalar ile göz dolduran yüzük ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Tek taşın yapımı yaklaşık iki hafta sürerken, tek taşın fuar sonuna kadar satılacağı söyleniyor.

"Dünyada eşsiz diyebiliriz"

Yüzük hakkında bilgi veren ihracatçı birlik başkanı Emil Güzeliş, "Bu fuar içinde tektaş pırlanta tasarladık. Özelliği ise 18 karat Fancy pırlanta olması. Rengi ise sarı etrafında ise beyaz pırlantalar var. Beyaz pırlanta ise 3 karat toplamda ise 21 karat kullanıldı. Dünyada eşsiz diyebiliriz. Bu pırlantanın 3 karatını bulmak mümkün ancak 18 karat büyüklükte bulmak çok zor. Bu özel tasarımımızın fiyatı 5 milyon TL'ye satıyoruz” şeklinde konuştu.

Yüzün yaklaşık iki haftada tamamlandığını vurgulayan Eriş, “Bu yüzüğü burada görenler takmak ve dokunmak istiyor. Bizde potansiyel müşterilere denemelerine izin veriyoruz. Fuar sonunda da satacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.




Uğur Çetin - Furkan Serttaş
 

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