21 Mart 2022 Pazartesi Okullar tatil mi?

Düzce'de eğitime kar engeli

Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; “Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir.”

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

Kastamonu'nun 9 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar sebebiyle Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt, Seydiler, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde okulların tamamında, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildiği açıklandı. Belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ise 1 gün idari izinli sayıldı.

Ardahan'da eğitime kar engeli; 1 gün ara verildi

Ardahan'da yaklaşık bir haftadan bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Ardahan Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21.03.2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde taşıma merkezli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 21 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Samsun'da eğitime kar engeli

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verilecek okulları duyurdu. Asarcık, Ayvacık, Ladik ilçelerinde tüm okulların yarın yüz yüze eğitime ara vereceği belirtilen açıklamada İlkadım ilçesi hariç diğer 13 ilçede de çeşitli okullara kar tatili verildi.

Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt, Taşlıçay, il merkezindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 21 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün ile ara verilmiştir"denildi.

Gümüşhane'de 2 ilçede okullara kar tatili

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.