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22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik, örgütün güncel askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları gerekçesiyle Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 22 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri koordinesinde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün güncel ve mali yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonunun devamı olarak düzenlenen operasyon çerçevesinde merkezi Eskişehir olmak üzere; Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay'da bulunan 23 adrese baskın düzenlendi. 23 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot
 

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