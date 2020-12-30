22 gündür kapalı olan yollar açıldı, yaylada kalan ailelere ulaşıldı

Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylasında bulunan Yeşilöz köyü, Doğanyol ve Akarsu grup köy yolu iki günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı ekipler yoğun kar nedeniyle kapanan 20 köy yolunu ulaşıma açtı.

Saha şefi Cihat Akdağ, günlerdir karla mücadele ettiklerini söyledi. Akdağ, "Günlerdir kar yağışı etkiliydi. Birçok köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Ekip arkadaşlarımızla beraber kapalı olan tüm köy yollarımızı ulaşıma açtık. En son Yeşilöz grup köy yolu kalmıştı bunu da açtık" dedi.

Kepçe operatörü Mikail Gök ise yaylada kalan aileler için seferber olduklarını ifade etti. Gök, "Her yıl ilçemize bağlı yaylada kalan ailelerin mağdur olmamaları için çalışma başlatıyoruz. İlçe Kaymakamımız Hasan Meşeli'nin talimatlarıyla kapalı olan tüm köy yollarımızı açtık" diye konuştu.

Dozer operatörü İrfan Cin de kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğunu bu nedenle yayla yollarını açmakta zorluk çektiklerini söyledi. Cin, "Kaymakamımız Hasan Meşeli ve saha şefimiz Cihat Akdağ'ın talimatları doğrultusunda köy yollarımızın tamamını açtık. Çok mutluyuz. Yorucu, zor bir iş ama vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hazım Gökçe - Serdar Gükçe

