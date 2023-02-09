22 yaşındaki Leyla, 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edilerek, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yapıldı. Kahramanmaraş'a takviye giden HAK Umut Timi de kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, depremden 70 saat sonra, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Yeşilada Apartmanı enkazında 22 yaşındaki Leyla Akçam'a ulaşarak sağ olarak kurtardı. Enkazdan ayakta çıkan Leyla, 'başım dönüyor' diyerek annesini sordu. Kurtarılan Akçam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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