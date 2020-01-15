İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

22 yıl kaçtı, saklandığı çukurda kıskıvrak yakalandı

22 yıl kaçtı, saklandığı çukurda kıskıvrak yakalandı
22 yıl kaçtı, saklandığı çukurda kıskıvrak yakalandı

Yaklaşık 33 yıl önce başlayan ve çeşitli tarihlerde 12 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kan davası olayının failleri arasında bulunan zanlı, yaklaşık 22 yıl sonra ziyarete geldiği ailesinin yanında, üzeri karyola ile kapatılmış çukurda saklanırken yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 1987 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Koçyiğit köyünde, Abbas İpek isimli şahsın öldürülmesi üzerine husumet başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Husumet sonrasında meydana gelmiş olan, 1987 yılında Siverek ilçesinde Yüksekkaya ailesinden S.K. ve N.K. isimli şahısların öldürülmesi ve 3 şahsın yaralanması, 1990 yılında Siverek ilçesinde İpek ailesinden Ö.İ. ve L.İ. isimli şahısların öldürülmesi, 1993 yılında Siverek ilçesi Koçyiğit köyünde Yüksekkaya ailesinden 5 şahsın öldürülmesi, 1994 yılında Ankara'da İpek ailesinden A.İ. ve H.İ. ile Çermik ilçesinde M.İ. isimli şahsın öldürülmesi olayları ile İpek ve Yüksekkaya aileleri arasında başlayan kan davasında, hakkında kasten adam öldürme cürümleri ile kan gütme saiki ile adam öldürme' ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ‘aranma' kaydı bulunan ve 1998 yılından beri 22 yıldır firari durumda olan, olayların şüphelilerinden K.İ. isimli şahsın, Çermik'e bağlı Çalıtepe Mahallesinde ikamet eden ailesinin yanına geldiği bilgisi alınmıştır" denildi.

Üzeri karyola ile kapatılmış çukurda yakalandı

Belirlenen adrese operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Evin oturma odasının köşesinde, 2 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde bulunan, özel olarak hazırlanmış ve üzeri karyola ile kapatılmış çukur bölmede, K.İ. kıskıvrak yakalanmıştır. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, adam öldürme suçundan aranan bir şahıs daha başarılı bir operasyon neticesinde yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."

Muhsin Taş - Hacı Güneş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.