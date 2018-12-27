222 köy yolu kapandı

Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda büyük araçların geçişlerine izin verilmezken, otomobillerin ise kontrollü şekilde gitmesine müsaade edildiği bildirildi. İl genelinde de 222 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için İl Özel İdare tarafından hazır edilen karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

KAR NEDENİYLE BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK DİREKLERİ YIKILDI

Kar yağışı nedeniyle Tunceli merkezinin kırsalı ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde bazı elektrik direklerinin yıkıldığı bildirildi. Ekiplerin yıkılan elektrik direklerinin bulunduğu bölgelere yolların açılması giderek, hasarları gidermeye çalıştığı aktarıldı. Elektrik verilemeyen yerlere, yapılan çalışmalar sonrası enerjinin verilebileceği öğrenildi.

Tunceli Valiliği kar yağışı nedeniyle Tunceli merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bugün için eğitim ve öğretime ara verildiğini, kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacaklarını bildirdi.