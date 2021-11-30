22'nci İzmir Kısa Film Festivali'nden ödülle döndüler

İlk kez 2000 yılında düzenlenen Türkiye'nin en önemli kısa film festivallerinden biri olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nin yirmi ikincisi, bu yıl 22-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Festival bu yıl ilkini düzenlediği Film Lab programı ile sinema sektörünün önemli isimleri ile sinemaseverleri atölyeler ve söyleşilerle bir araya getirdi. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Film Lab kapsamında, ödüllü proje yarışması da düzenlendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Arş. Gör. Eda Çekemci, yapımcılığını üstlendiği ‘Aç Açına' adlı kısa film projesi ile Film Lab Proje Yarışmasında, filmin yönetmeni Ahmet Toğaç ile beraber jüri karşısına geçti. Film projesi, Folkart Film Lab Yapım Ödülü'nü kazanarak festivalden birincilikle ayrıldı.

“Festivali mutlu bir şekilde kapattık”

Festivale ve yarışmaya dair açıklamalarda bulunan filmin yapımcısı Eda Çekemci, “Aç Açına kısa film projemizle İzmir Kısa Film Festivali'nde yer almak bizim için çok kıymetliydi. Film Lab, hem sinema takipçileri hem de proje üretenler için dolu dolu bir içerik sundu. Aç Açına'nın proje yarışmasına yapılan başvurular arasından finalist olarak seçilmesi bizi çok mutlu etmişti. Filmimizin yönetmeni Ahmet Toğaç ile beraber, jüri ve dinleyiciler karşısında, bize verilen beş dakikalık süre içerisinde projemizi anlattık. Sürecin her anından keyif aldık ve son olarak projemizin birinci seçilmesiyle festivali mutlu bir şekilde kapattık. Film Lab Yapım Ödülü, projemizi gerçekleştirme yolunda bizim için hem maddi hem manevi anlamda güzel bir destek oldu. İzmir Kısa Film Festivali'ne projemizin yolculuğunda güzel bir durak olduğu için teşekkür ederiz” diye konuştu.