23 e-Ticaret firmasından Körfez çıkarması

Türkiye, pandemi sürecinde e-ticaretin dört kat büyüdüğü Körfez pazarına yönelik önemli bir adım atıyor. Bu kapsamda e-İhracat firmaları Ticaret Bakanlığı desteği ile Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği (ETİD) ve Dubai Ticaret Odasının organizasyonuyla Körfez'in giriş kapısı Dubai'ye sanal heyetle çıkarma yapmaya hazırlanıyor. “E-Commerce Bridge: Turkey-UAE” adı altında önümüzdeki pazartesi günü yapılacak etkinlikte Türk firmaları, Amazon, Noon, Jumia, Carrefour gibi yerinde pazarların yanı sıra Umman Post, Aswaq, Sharaf DG, Namshi, 6th Street, Blink, AfricaSokoni, Jeeblee, MumzWord, Danube, Lulu, gibi yerel ve bölgesel oyuncuların temsilcileriyle de birebir görüşecek. 23 Türk firmasının katıldığı heyette Arzum, Boyner, DeFacto, e-Bebek, Flo, Evyap, AtelierRebul, Özdilek, So Chic, Suwen ve Paşabahçe Mağazacılık gibi firmaların yanı sıra e-Ticaret platformlarına açılımı için önemli görülen “e-İhracat servis sağlayıcıları” ile e-PTTavm yer alacak. Türk firmaları ile muhatapları arasında 200 adet firmalar arası görüşme gerçekleştirilecek.

ETİD Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, toplantının Türkiye'nin e-İhracat'ı için yeni bir model olarak kurgulanabileceğini belirterek “Bölgenin pek çok oyuncusu bir araya gelecek. Dubai, gerçek dünyada olduğu gibi sanal ortamda da iş insanlarımız için buluşma merkezi olacak. Biz ETİD olarak, bu toplantıyı örnek model olarak kabul edip bölgesel olarak ASEAN, Çin, Hindistan, İngiltere, Doğu Avrupa, Latin Amerika gibi yerlerde de düzenlenmesinin takipçisi olacağız” dedi.

YÜZDE 850'LİK ARTIŞ

Türkiye'nin geçtiğimiz sene yüzde 7,1'lik artışla Orta Doğu ülkelerine ihracatı 35 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Öte yandan Körfez bölgesinde e-Ticaret, nisan ayında koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 400 ile yüzde 850 arasında artış göstermişti.

Türkiye Gazetesi